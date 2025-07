Atalanta contro l’Under 23: ultimi biglietti in vendita per l’amichevole a Clusone

Si gioca sabato 26 luglio a Clusone l’amichevole tra l’Atalanta e l’Under 23: l’appuntamento con la prima di una serie di partite amichevoli è per le 17 al centro sportivo in Valle Seriana: restano ancora 100 biglietti in vendita online. I tagliandi sono acquistabili al seguente indirizzo https://liveticket.it/cittadiclusone al costo di 10 euro (+1 euro per i diritti di prevendita). Circa 1.500 biglietti sono già stati presi in prevendita: domani gli ultimi 150 biglietti saranno acquistabili direttamente al campo di Clusone dalle 15, prima del fischio d’inizio della partita.