Atalanta: in Coppa Italia contro la Fiorentina torna Scalvini, ma non ci saranno Holm e Toloi

Il «lungodegente» Scalvini ha chiuso il periodo in infermeria ed è pronto a rientrare, ma l’Atalanta fa sempre i conti con le assenze: domenica 21 aprile nel successo di Monza si sono fermati Holm e Toloi. Le loro condizioni saranno da valutare. Entrambi lunedì 22 sono stati sottoposti a terapie per guai muscolari: risentimento al polpaccio destro per lo svedese, al flessore destro per l’oriundo. Il capitano resterà fuori almeno un paio di settimane.