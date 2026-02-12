Atalanta, De Ketelaere operato al ginocchio destro: inizia la riabilitazione

Charles De Ketelaere si è sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio destro. Lo ha comunicato l’Atalanta, spiegando che l’operazione – una meniscectomia selettiva interna – è stata eseguita con successo dal professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.