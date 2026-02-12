Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 12 Febbraio 2026

Atalanta, De Ketelaere operato al ginocchio destro: inizia la riabilitazione

CALCIO. Nella mattinata di giovedì 12 febbraio il calciatore belga è stato sottoposto a un intervento in artroscopia.

Charles De Ketelaere in azione, il giocatore belga dell’Atalanta è stato sottoposto a un’operazione in artroscopia al ginocchi destro, ancora da valutare i tempi di recupero
Charles De Ketelaere in azione, il giocatore belga dell’Atalanta è stato sottoposto a un’operazione in artroscopia al ginocchi destro, ancora da valutare i tempi di recupero

Charles De Ketelaere si è sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio destro. Lo ha comunicato l’Atalanta, spiegando che l’operazione – una meniscectomia selettiva interna – è stata eseguita con successo dal professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

Per il trequartista nerazzurro, ora, scatterà immediatamente la fase di recupero: il giocatore inizierà da subito il programma riabilitativo, con tempi di rientro che verranno valutati in base all’evoluzione clinica delle prossime settimane.

