Atalanta, Demiral squalificato per un turno: salta il Milan a San Siro

Merih Demiral non ci sarà domenica 26 febbraio (ore 20,45) contro il Milan a San Siro . Come da copione, il difensore turco, già in diffida e ammonito nella gara contro il Lecce, è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo che ha anche comminato un’ammenda di 4mila euro all’Atalanta per il lancio in campo di tre bottigliette di plastica durante la gara contro i salentini. Nel frattempo gli occhi in casa nerazzurra restano puntati su Mario Pasalic , alle prese con la distorsione alla caviglia destra che lo ha costretto a saltare la gara col Lecce. Martedì 21 febbraio il giocatore croato ha svolto lavoro individuale ma i prossimi giorni saranno cruciali per la sua presenza domenica al Meazza.