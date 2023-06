Atalanta, dopo la conferma del Gasp ci si tuffa sul mercato

Non ha perso tempo l’ Atalanta nel cementare le fondamenta in vista della prossima stagione. A sole 48 ore dal termine del campionato ha infatti confermato al timone della squadra Gian Piero Gasperini per l’ottavo anno consecutivo. Una decisione accolta da gran parte della tifoseria con grande soddisfazione, figlia dei grandi risultati ottenuti sotto la sua conduzione.