Atalanta, dopo la Fiorentina arriva l’Empoli: Scalvini sulla via del rientro

Nessuna sosta, incombe l’Empoli. L’Atalanta non ha tempo per godersi la qualificazione alla finale di Coppa Italia, conquistata mercoledì 24 aprile battendo la Fiorentina al Gewiss Stadium. I nerazzurri sono tornati ad allenarsi giovedì 25 aprile in vista della gara casalinga di domenica 28 (ore 18) contro i toscani degli ex Cambiaghi e Grassi. Ai box gli infortunati Toloi e Holm, è sulla strada del ritorno Giorgio Scalvini, in tribuna contro la Fiorentina, che potrebbe essere convocato per la gara di domenica.