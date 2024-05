Atalanta, dubbio Ederson con il Torino: turnover Gasp contro i granata

Dubbio Ederson, dopo il mezzo sospiro di sollievo per Kolasinac. Le condizioni del centrocampista brasiliano tengono in allerta l’Atalanta in vista della gara di domenica 26 maggio al Gewiss Stadium (ore 18) contro il Torino di Juric, nono e a caccia di punti per la Conference League.

Ederson è alle prese con una contusione al ginocchio sinistro rimediata nella finale di Europa League: domenica 26 farà un test al mattino per capire se potrà essere in campo ma alla fine Gian Piero Gasperini potrebbe lasciarlo a riposo. Nel penultimo appuntamento stagionale Gasp dovrebbe fare turnover lasciando inizialmente a riposo alcuni titolari. Squalificato Hateboer e ai box de Roon, in porta rientrerà Carnesecchi, in difesa Bonfanti potrebbe affiancare Toloi e Scalvini con Hien e Djimsiti in panchina. Holm e uno tra Ruggeri e Bakker dovrebbero essere gli esterni, con Pasalic o Koopmeiners in mediana e il possibile esordio dal 1’ di Adopo in caso di forfait di Ederson. In attacco nel 3-4-2-1 spazio a Miranchuk e Touré con De Ketelaere favorito su Scamacca e Lookman, ma la decisione verrà presa in extremis.