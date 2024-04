Atalanta, dubbio Scalvini a Marsiglia: Gasp può arretrare de Roon in difesa

L’allarme Scamacca è rientrato, il dubbio Scalvini non ancora. Le condizioni e la tenuta del difensore nerazzurro sono il principale nodo da sciogliere in casa Atalanta in vista della semifinale d’andata di Europa League con il Marsiglia, giovedì 2 maggio (alle 21, diretta Sky e Dazn) al Vélodrome. Dopo quasi un mese di stop per infortunio muscolare Scalvini è rientrato domenica 28 contro l’Empoli giocando l’intera partita ma resta da capire se potrà reggere la seconda gara in pochi giorni. In caso di forfait Gian Piero Gasperini potrebbe arretrare de Roon in difesa, con Pasalic in mediana accanto a Ederson.