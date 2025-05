Atalanta, è festa al Gewiss Stadium. Gli striscioni per Gasperini, il saluto di Toloi: «Grazie per questi 10 anni» - Il racconto fotografico

Una serata piena di colpi di scena quella dell’ultima giornata di Campionato per l’Atalanta impegnata contro il Parma domenica sera - 25 maggio - al Gewiss Stadium. E soprattutto grande emozione per il saluto al capitano Rafael Tolo i e per la festa per la quinta qualificazione alla Champions League negli ultimi sette anni (su «L’Eco di Bergamo» di lunedì 26 maggio trovate uno speciale).

Dopo il fischio finale i tifosi si sono fermati per applaudire il difensore brasiliano protagonista di tante pagine della squadra che passeranno nella storia nerazzurra ma anche per celebrare un’altra stagione di successi per la società atalantina insieme ad Antonio e Luca Percassi e a mister Gian Piero Gasperini.

Il saluto di tutta la squadra ai tifosi

Il grazie al Gewiss Stadium per gli spettatori della stagione 2024-25

(Foto di AFB) Prima del match al Gewiss stadium è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo del pugile Nino Benvenuti. Tanti gli striscioni dei più piccoli per chiedere le tradizionali maglie dei giocatori nerazzurri. Non sono mancati gli striscioni dedicati al Gasp e quello della Curva Nord. E poi tra il primo e il secondo tempo sul display è comparso «589.426 volte grazie» dedicato agli spettatori che hanno seguito tra gli spalti la squadra bergamasca. La Curva ha dedicato uno striscione a Gasperini ancora «condottiero» come contro il Real Madrid.

Dedicato al mister, condottiero come contro il Real Madrid

Lo striscione della Curva e Gasperini

(Foto di AFB) Lo striscione della Curva per Gasperini

Il saluto di Hans Hateboer ai tifosi

(Foto di AFB) Una delle coreografie allo stadio

Gli striscioni dei tifosi

(Foto di AFB) Gli striscioni dei tifosi

Toloi ospite di «TuttoAtalanta»

E sarà proprio Rafael Toloi il protagonista della puntata di «TuttoAtalanta», la trasmissione sportiva dedicata ai colori nerazzurri in onda come ogni lunedì in diretta in prima serata dalle ore 21 alle ore 22,30 su Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it). Con il 34enne capitano dell’Atalanta si farà un bilancio dei suoi dieci anni a Bergamo e si discuterà dei risultati ottenuti dalla squadra in questa stagione sportiva. Si parlerà poi anche degli ultimi verdetti della Serie A e, in vista della prossima stagione, degli scenari futuri e del mercato. Toloi a fine match è stato salutato dai tifosi: per lui applausi, cori con grande emozione del capitano.

L’emozione di Toloi

(Foto di AFB) «Sono stati dieci anni meravigliosi anche per la mia famiglia qui a Bergamo. Ho cercato sempre di fare del mio meglio provando a trasmettere ai più giovani cosa significa giocare per l’Atalanta». Così Rafael Toloi, all’ultima serata con l’Atalanta prima della scadenza del contratto, dopo la sconfitta per 3-2 col Parma a Bergamo a fine campionato.

«Ho sempre pensato alla squadra»

«Quel che ho ottenuto qui è più di quanto volessi per la mia carriera. Un giocatore può diventare famoso e guadagnare tanti soldi, ma non c’è niente di più bello del sentimento che mi avete riservato in questi dieci anni insieme», ha aggiunto commosso l’italobrasiliano. «Non ho mai pensato a obiettivi individuali, ma solo alla squadra. Ho avuto al mio fianco grandi professionisti, tra i compagni e lo staff».

Toloi saluta i tifosi visibilmente emozionato

Antonio Percassi: «Toloi esempio per tutti»

Al microfono, dal campo, anche Antonio Percassi ringrazia il capitano al passo d’addio: «Sei troppo forte e hai un grande cuore, sei stato un esempio per tutti. Sei sempre stato un riferimento per la società e ti vogliamo bene», l’esordio del presidente atalantino. «Sulla stagione c’è poco da dire, a me non sembra vero. Un risultato straordinario figlio di ragazzi straordinari e un grande mister. Mi emoziono solo a parlarne. I nostri tifosi sono grandi, sono appassionati. Grazie di cuore a tutti», conclude Percassi.

Il tributo ei tifosi a fine match a Toloi

I saluti a fine match

(Foto di AFB) I saluti a fine match

(Foto di AFB) I saluti a fine match

Con Toloi, nello studio condotto da Matteo De Sanctis, ci saranno anche il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, i giornalisti Xavier Jacobelli e Piero Vailati. I telespettatori possono già scrivere domande e messaggi a Toloi (e inviare i loro ricordi con lui) via sms al 335.6969423 e via e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].