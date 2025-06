Atalanta, è ufficiale: riscattato Kossounou dal Bayer Leverkusen

Kossounou all’Atalanta

Il difensore, ivoriano classe 2001, ha colpito fin da subito per la capacità di abbinare forza fisica e qualità tecnica. Un’ottima, prima stagione con la maglia dell’Atalanta, «macchiata» da quell’infortunio muscolare che lo ha tenuto dal campo in un momento chiave della stagione, da metà gennaio ai primi di aprile, prima di rientrare e far di nuovo la differenza per centrare il terzo posto finale.