Atalanta, emergenza difesa a Udine: Scalvini verso il forfait, ipotesi de Roon

È allarme difesa per l’Atalanta in vista della gara contro l’Udinese alla Bluenergy Arena in Friuli, domenica 12 (ore 15). Scalvini va verso il forfait causa lombalgia, Toloi è squalificato, Palomino infortunato. Restano Djmsiti e Kolasinac come certezze nel reparto arretrato, ma Gian Piero Gasperini dovrà giocarsi un jolly.