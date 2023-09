Atalanta, esordio confortante in Europa League. Ora il campionato, domenica c’è il Cagliari

Superato a pieni voti il ritorno in Europa, occorrerà stendere al tappeto in campionato il Cagliari (appuntamento domenica 23 settembre, Gewiss Stadium, ore 15). Serve, insomma, mettere subito alle spalle l’ultimo flop di Firenze (3-2 il risultato contro i viola in Toscana). Il 2-0 contro gli avversari polacchi in Europa League ridà fiducia e morale, terapie queste ad effetto per blindare l’intera posta in palio in casa con i sardi. Le premesse della vigilia parlano nettamente a favore dell’Atalanta, forte di un organico palpabilmente superiore. Occhio, comunque, a quanto accaduto nella trasferta di Frosinone, persa con contendenti di certificata bassa classifica, figlia di una rosa molto modesta. A proposito di graduatoria, bisogna risalire la corrente il più in fretta possibile. A invocarlo gli ambiziosi obiettivi provenienti da Zingonia e suffragati dagli addetti ai lavori.