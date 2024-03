Atalanta, fermata la Juventus. Avanti anche con lo Sporting

Il pareggio in trasferta contro la Juve fa dimenticare il flop casalingo col Bologna della settimana precedente. Un 2-2, nel capoluogo piemontese, che permette di non perdere terreno nella corsa alla Champions. Significativo, inoltre, il fatto che i nerazzurri non abbiano sofferto nemmeno il certificabile blasone incollato da una eternità sulle casacche dagli stessi bianconeri. Suddivisione dei punti (come nell’ andata a Bergamo) ampiamente meritata.