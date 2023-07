Atalanta, finisce 11-0 il test con la Rappresentativa Val Seriana

Finisce 11-0 la seconda amichevole dell’Atalanta nel ritiro di Clusone, questa volta contro la Rappresentativa Val Seriana. All’intervallo il punteggio è di 4-0 per i nerazzurri: rompe il ghiaccio de Roon al 4’ su assist di Zappacosta, il raddoppio è una magia di Højlund al 12’ (il più acclamato dai tifosi, anche per «contrastare» le voci di mercato), Boga cala il tris al 12’ su triangolo con Hølund, quindi il 4-0 è firmato da Latte Lath ancora su assist di Højlund.

Il secondo tempo è più proficuo, con una pioggia di reti. Lookman inaugura la ripresa firmando il 5-0 al 13’ con un rasoterra chirurgico dopo un bel dribbling, poi è lo stesso nigeriano ad appoggiare a Pasalic il pallone per il 6-0 (18’). Il croato è scatenato: al 22’ firma il 7-0 con una palombella, al 27’ insacca l’8-0 su assist di Muriel. È di Koopmeiners il 9-0 (35’), poi Lookman insacca ancora per il 10-0 (35’, bello spunto in area), prima che Maehle chiude definitivamente i conti con l’11-0 al 38’ (bello scambio con Kolasinac).