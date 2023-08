Atalanta, a Frosinone Ederson dal 1’ per Pasalic. E in panchina torna Gasperini

I convocati sono gli stessi di settimana scorsa: ventidue, senza Palomino, Hateboer e Soppy e naturalmente senza Touré che è stato operato giovedì 24 agosto a Barcellona e si rivedrà tra dicembre e gennaio. I primi tre, invece, sono guariti, ma evidentemente l’allenatore nerazzurro non li considera ancora arruolabili per giocare sabato 26 (ore 18,30) contro la matricola che all’esordio ha spaventato i campioni d’Italia del Napoli prima di cedere in casa per 3-1.

Scamacca e De Ketelaere nella ripresa

Anche la formazione non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha sfidato e battuto per 2-0 il Sassuolo a Reggio Emilia: domenica scorsa Scamacca e De Ketelaere sono entrati nella ripresa risultando decisivi e può darsi che saranno impiegati ancora a partita in corso. In questo caso titolari resterebbero Zapata e Lookman. L’unico cambio potrebbe essere rappresentato da Ederson che verrebbe inserito al posto di Pasalic, ma si sistemerebbe nel cuore del centrocampo insieme a de Roon con l’avanzamento di Koopmeiners che sostituirebbe il croato come trequartista. Pochi dubbi per il resto dello schieramento con Toloi ancora in panchina prima del rilancio definitivo. La squadra si è allenata nella mattinata di venerdì 25 agosto prima di volare a Roma.