Atalanta, Gasp col fattore stanchezza: Koop, Scalvini e Carnesecchi al rientro

Gruppo al completo e fattore stanchezza. Restano molti dubbi in casa Atalanta per la sfida contro la Fiorentina domenica 17 marzo al Gewiss Stadium (ore 18). Gian Piero Gasperini ha convocato 24 giocatori ma le scelte verranno definite in extremis dopo aver verificato le condizioni dei giocatori nel settimo e ultimo atto del tour de force, iniziato col Milan il 25 febbraio. Dopo la gara con i viola l’Atalanta e la Serie A si fermeranno per gli impegni della nazionale.

Koopmeiners, Scalvini e Ruggeri, inizialmente in panchina contro lo Sporting giovedì 14, dovrebbero rientrare dal 1’, al pari di Carnesecchi tra i pali. In difesa potrebbe avere un turno di riposo Djimsiti, reduce da 17 gare consecutive da titolare giocate per 90’. Al suo posto potrebbe essere confermato Hien, con Kolasinac a completare il trio. Sugli esterni Zappacosta insidia Holm e lo stesso Ruggeri, mentre in mediana anche Ederson potrebbe riposare, con Pasalic dal 1’ accanto a de Roon. Il vero rebus, come spesso succede, è l’attacco. Scamacca, protagonista con lo Sporting, potrebbe rifiatare, con De Ketelaere rilanciato dal 1’ al centro del reparto e Lookman più Koop alle sue spalle.