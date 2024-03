Atalanta, Gasp con il dilemma dell’attacco: Lookman verso il ritorno da titolare

Dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa e l’ingresso a gara in corso contro il Milan e l’Inter a San Siro, domenica 3 al Gewiss il nigeriano potrebbe rientrare dall’inizio al posto di Miranchuk, mentre De Ketelaere resta favorito per l’altro posto in attacco, ma Scamacca cerca il sorpasso. Alle spalle delle punte è sicuro del posto Koopmeiners, trequartista nel 3-4-1-2, in mediana de Roon dovrebbe ritrovare il posto da titolare, con Pasalic in panchina. Sugli esterni Holm e Ruggeri sono favoriti su Zappacosta, Hateboer e Bakker, in difesa Gasp dovrebbe confermare il trio Scalvini-Djimsiti-Kolasinac davanti a Carnesecchi.