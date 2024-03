Atalanta, Gasp e il mini-turnover: ballottaggio Cdk-Scamacca in attacco

Ampia scelta e alcuni dubbi in casa Atalanta in vista della sfida di domenica 10 marzo all’Allianz Stadium (ore 18) contro la Juventus . Gian Piero Gasperini avrà a disposizione l’intera rosa a eccezione dello squalificato Holm e dell’infortunato Rossi.

Visto il perdurante tour de force è possibile che contro i bianconeri Gasp rilanci dal 1’ Scalvini, Koopmeiners e De Ketelaere, partiti dalla panchina mercoledì a Lisbona contro lo Sporting e subentrati a gara in corso. Sulle fasce, nel probabile 3-4-2-1, Zappacosta, Ruggeri e Hateboer si giocano due maglie, mentre Pasalic insidia la coppia de Roon-Ederson in mediana, ma il croato potrebbe giocare anche accanto a Koop sulla trequarti, dove sono in lizza per un posto anche Lookman e Miranchuk. In attacco Scamacca cerca conferme dopo il gol e l’ottima prestazione con lo Sporting ed è in ballottaggio con Cdk.