Gasperini: «Con l’Inter siamo a pari punti, entrambe tenteremo di finire al meglio»

«A Lecce non ho fatto alcuna pazzia, i giocatori in campo corrispondono al profilo dell’Atalanta. Dobbiamo valorizzare i ragazzi, non giochiamo per lo scudetto». Alla vigilia dell’Inter, Gian Piero Gasperini torna sul turnover da nove undicesimi del turno infrasettimanale: «C’erano Zapata, Malinovskyi, Ederson, Pasalic, Djimsiti, Sportiello, Soppy che ha quasi sempre giocato, Okoli che nella prima parte di campionato aveva giocato tanto - argomenta il tecnico - Ruggeri e Zortea era giusto gettarli in mischia, sono ragazzi nostri, non li abbiamo presi al bar».