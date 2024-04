Atalanta, Gasperini: «Mi aspetto il miglior Liverpool, noi ripartiamo dallo 0-0»

È la vigilia di Atalanta-Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo l’impresa di una settimana fa (0-3 sul campo degli inglesi), giovedì 18 aprile alle 21 i nerazzurri andranno a caccia del pass per la semifinale. In conferenza stampa durante la mattinata di mercoledì 17 aprile ne ha parlato Gian Piero Gasperini: «Conosciamo le difficoltà della partita, affrontiamo una squadra che resta forte nonostante l’andata. Ripartiamo dallo 0-0, restiamo concentrati. Mi aspetto il miglior Liverpool, verrà qui per giocarsi ogni possibilità: dovremo giocare una grande gara».

Marten de Roon e Gian Piero Gasperini Ancora sulla partita: «Servirà la voglia di fare comunque il risultato, di non perdere, giocando con il giusto spirito e la giusta mentalità, per conquistare la qualificazione. Perché spesso è il risultato che determina il giudizio, una settimana fa non eravamo i favoriti, adesso abbiamo delle possibilità, ma sottolineo che non stiamo lasciando niente: campionato, Europa League, Coppa Italia».

E quelle voci su Koopmeiners: «Sta giocando nell’Atalanta e lo sta facendo molto bene. È chiaro che in questo periodo della stagione ci possano essere squadre meno impegnate e quindi si alimentano queste voci perché hanno poco da fare. E magari si chiedono se sia giusto che l’Atalanta sia ai quarti di Europa League, quindi vengono fuori queste cose».

Si gioca a Bergamo: «Lo stadio sta prendendo forma, siamo contenti di giocare una partita così davanti al nostro pubblico. Tutto sarà importante, domani, come nella partita di giovedì scorso, dovremo essere bravi ad andare oltre gli episodi, che a volte sono imponderabili. È una delle partite più importanti della storia dell’Atalanta, ma sono i discorsi tipici della vigilia, arriverà il momento in cui dovremo saperci isolare: è il risultato che conta».