Atalanta, il Genoa al Gewiss Stadium non sarà una passeggiata

Una sfida solo all’apparenza semplice per via della precaria classifica del team ligure che in realtà rimane un ostacolo insidioso, tanto più che viene dopo l’impegno infrasettimanale delle Nazionali e dopo la pesante sconfitta contro la la Lazio prima della sosta. C’è anche da tenere d’occhio l’infermeria nerazzurra che non è certo scarica con Tourè, Toloi e Koopmeiners che devono stare a guardare. Un Genoa che relegato al quindicesimo posto cercherà in ogni modo di risollevarsi il più presto possibile.