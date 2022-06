Atalanta, gli «Amici» del club di Clusone già in festa per l’arrivo della squadra

Particolarmente felici del ritorno dell’Atalanta a Clusone dall’11 al 17 luglio per l’inizio del ritiro per la preparazione alla prossima stagione sportiva sono i tifosi della sezione locale del Club Amici. Si tratta del gruppo di supporter della cittadina dell’Alta Valle Seriana numero 84, costituito proprio un paio di estati or sono e coincidente con l’arrivo della squadra di mister Gian Piero Gasperini in quel territorio. E la permanenza della squadra in loco portò sicuramente bene visto che la formazione nerazzurra disputò poi una entusiasmante Champions in virtù del terzo posto conquistato in campionato.