Buon sangue non mente. È giusto il caso di Iacopo Regonesi, il diciannovenne difensore della formazione Primavera dell’ Atalanta, nazionale under 19 che dal 3 al 16 luglio disputerà la fase finale a Malta del campionato europeo di categoria. Iacopo è figlio di Pierre, adesso quarantaquatrenne, pure figlio di Zingonia, che all’età del figlio fu ceduto nientemeno che alla Juventus.

Le aspettative di una luminosa carriera in serie A non si concretizzarono appieno, anche se successivamente con l’ Albinoleffe giocò alcuni tornei di serie B ad alti livelli. Tornando a Iacopo, invece, già dai primi passi nel laboratorio di Zingonia, a soli 13 anni ha cominciato a farsi notare per le non comuni qualità tecniche e agonistiche. Il suo prosieguo, poi, ha conosciuto ulteriori graduali progressi tanto da risultare un punto di forte della Primavera nerazzurra.