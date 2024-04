Atalanta-Juve, ecco come acquistare i biglietti. Saranno 2.779 i bergamaschi a Marsiglia

Sono state pubblicate le informazioni relative a prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024, Atalanta -Juventus in programma allo Stadio «Olimpico» di Roma mercoledì 15 maggio 2024 con inizio alle 21.

Ai sostenitori dell’Atalanta sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord,Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord. I biglietti saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vendita vivaticket.com a partire dalle 14 di lunedì 29 aprile 2024 (per i possessori di Dea Card e abbonamenti tradizionali). Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all’acquisto.

Per entrambe le squadre, alle 14 del 6 maggio 2024, eventuale inizio della fase di vendita «libera» dei biglietti residui.

Saranno 2.779 i tifosi bergamaschi a Marsiglia

Si è chiusa alle 15 di sabato 27 aprile, la vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Orange Velodrome per la gara di andata delle Semifinali di Uefa Europa League 2023-2024 Olimpique de Marseille-Atalanta in programma alle 21 di giovedì 2 maggio: sono 2.779 i tagliandi venduti.

I tifosi atalantini che hanno finalizzato l’acquisto riceveranno, entro mercoledì 1°maggio, i biglietti in formato pdf all’indirizzo mail dell’account Vivaticket utilizzato per effettuare l’ordine. Il mittente delle mail di conferma sarà [email protected]. Si ricorda che i biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita il giorno della partita allo stadio.

Informazioni utili

– Il meeting point per i tifosi atalantini è fissato in «Place de la Joliette» e sarà aperto dalle 13 con intrattenimento (musica e DJ).

– Tutti i tifosi nerazzurri Dovranno obbligatoriamente recarsi al meeting point «Place de la Joliette» dove, prima di accedere alla metropolitana che li porterà allo stadio, verranno scansionati tutti i biglietti del Settore ospiti.

Importante: ai tifosi che andranno direttamente allo stadio senza passare dal meeting point, come previsto obbligatoriamente dalle autorità locali, verrà negato l’accesso all’impianto.

– Autobus organizzati: ogni autobus organizzato in viaggio a Marsiglia dovrà essere munito di pass/contrassegno per il parcheggio (verrà inviato nei prossimi giorni ai referenti). Gli autobus organizzati dovranno arrivare al meeting point entro le 15. Gli autobus dovranno far scendere i tifosi al meeting point e poi andare «vuoti» a parcheggiare al parcheggio dedicato «Parc Chanot» (vicino allo stadio). Tutte le informazioni in merito verranno pubblicate anche sui pass dei pullman.

– I biglietti saranno nominativi (riporteranno nome e cognome).

– Il trasferimento dei tifosi dal meeting point allo stadio avverrà solamente con una linea metropolitana dedicata, scortata dalla polizia, con prima partenza alle 16.30 e ultima partenza alle 18.

– I cortei a piedi per raggiungere lo stadio sono vietati.

– I cancelli del Settore ospiti saranno aperti non appena i tifosi arriveranno allo stadio: saranno previsti da subito servizi di ristoro e bagni all’interno del settore.

– Le autorità locali raccomandano di non indossare maglie, sciarpe e/o vestiti con colori della società ospite nei pressi dello stadio e in centro città.

– Al termine dell’incontro i tifosi arrivati a Marsiglia ​​in autobus saranno accompagnati al parcheggio dedicato «Parc Chanot» e poi accompagnati fino all’autostrada. Tutti gli altri tifosi, scortati dalla polizia, potranno tornare in metro al meeting point «Place de la Joliette» oppure partire da soli in piccoli gruppi autorizzati.