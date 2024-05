Atalanta, Kolasinac cerca il recupero per la finale con il Bayer Leverkusen

Scatta l’operazione recupero di Sead Kolasinac . Il difensore bosniaco dell’Atalanta è fermo da tre settimane per una lesione al bicipite femorale sinistro ma lunedì 20 maggio, alla ripresa degli allenamenti (domenica 19 hanno lavorato solo gli infortunati), dovrebbe rientrare in gruppo e verificare le condizioni in vista della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, mercoledì 22 a Dublino (alle 21 all’Aviva Stadium). Se dovesse superare il test, Kolasinac potrebbe giocare persino dal 1’ contro il Bayer alla luce anche dell’assenza di de Roon.

Pressoché certo Djimsiti, Kolasinac, Hien e Scalvini si giocano le altre due maglie per il trio difensivo nel probabile 3-4-2-1 che dovrebbe riproporre Ederson-Pasalic in mediana, Ruggeri a sinistra, Koopmeiners dovrebbe giocare davanti con Scamacca e uno tra De Ketelaere (in vantaggio) e Lookman, a meno che Gasp proponga una versione a trazione anteriore con l’olandese in mediana e il trio offensivo al completo.