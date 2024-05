Atalanta, Kolasinac fuori per 2-3 settimane: salta la finale di Coppa Italia

La migliore delle cattive notizie. Sabato 4 maggio in casa Atalanta è arrivato il responso per Sead Kolasinac: lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro e stop di «solo» 2-3 settimane. Come previsto il difensore nerazzurro salterà la gara di lunedì 6 all’Arechi (alle 18) contro la Salernitana, la semifinale di ritorno di Europa League contro il Marsiglia, giovedì 9 al Gewiss Stadium (alle 21), la sfida per la zona Champions con la Roma di domenica 12 e quasi certamente anche la finale di Coppa Italia del 15 maggio contro la Juventus. L’obiettivo di Kolasinac è rientrare per le ultime gare della stagione, a partire dall’eventuale finale di Europa League, il 22 maggio a Dublino.