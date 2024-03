Atalanta, a Lisbona oltre 600 i tifosi nerazzurri - Foto e video

Cresce l’attesa per Sporting-Atalanta, andata degli ottavi di finale di Europa League in programma alle 18,45 all’Estadio José Alvalade di Lisbona. Gli oltre seicento tifosi nerazzurri stanno arrivando in queste ore nella capitale portoghese, in una delle trasferte più complicate dal punto di vista logistico e, aspetto da non sottovalutare, anche economico.