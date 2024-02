Atalanta, Lookman corre contro il tempo. A San Siro col Milan torna de Roon

Corsa contro il tempo in casa Atalanta per Ademola Lookman . L’attaccante nerazzurro è alle prese con la distorsione alla caviglia sinistra rimediata nella finale di Coppa d’Africa e anche giovedì 22 febbraio si è allenato a parte. Le sue chance di recupero per il match contro il Milan, domenica 25 a San Siro (ore 20,45), si riducono ma resta la speranza che possa esserci almeno per la panchina. Certa l’assenza di Palomino: il difensore argentino è ai box per una lesione al bicipite femorale destro.

Torna de Roon in mediana

Sul fronte formazione Gian Piero Gasperini dovrebbe rilanciare dal 1’ de Roon in mediana accanto a Ederson, anche se Pasalic è in un grande momento di forma e rinunciare al croato sembra difficile. In attacco nel 3-4-1-2 De Ketelaere pare certo del posto, alle spalle del trequartista Koopmeiners, mentre Miranchuk sembra favorito su Scamacca e lo stesso Lookman in caso di convocazione, con Touré inizialmente in panchina. Per il resto ballottaggio Zappacosta-Ruggeri sulla fascia sinistra, con Holm confermato a destra e il trio difensivo Scalvini-Djimsiti-Kolasinac davanti a Carnesecchi.