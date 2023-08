Atalanta, mercato mai così ricco in 125 anni di storia

Il Gasp voleva sperimentare la nuova Atalanta nell’amichevole di lusso con la Juventus, a Reggio Emilia. E di indicazioni ne ha tratte parecchie. A noi spetta sottolineare il dato oggettivo: l’ Atalanta ha retto il confronto con dignità. Naturalmente tutti concordi nel concedere ben altro tempo al mister nerazzurro per trasformare l’attuale cantiere in un condominio dalle fondamenta solide e durature. Ma mai come in questa stagione si chiede a Gasperini di far sognare Bergamo.