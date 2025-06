Atalanta: Musso all’Atletico Madrid a titolo definitivo. È atteso dal Mondiale per club

Ora è ufficiale: l’Atletico Madrid ha acquistato dall’Atalanta Juan Musso. Il portiere argentino nell’agosto dell’anno scorso era stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato, che però non è scattato a causa del ridotto numero di presenze. La società spagnola ha però ugualmente riscattato Musso a titolo definitivo, perché è attesa dal Mondiale per club statunitense al via sabato (quando in Italia sarà già domenica).