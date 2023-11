Atalanta, neanche il tempo di festeggiare la qualificazione che arriva l’Udinese

Cosa si vuol di più da una squadra con già in tasca la qualificazione alle fasi finali di Coppa League? L’ Atalanta superando per 1-0 gli austriaci dello Sturm ci ha regalato anche questa soddisfazione. Non tragga in inganno la vittoria raggiunta di misura, in quanto i nerazzurri, tra l’altro in netto vantaggio nel possesso palla, hanno creato parecchie occasioni da gol non sfruttate per un inezia. Celebriamo anche Djimsiti autore della rete del successo alla duecentesima gara giocata in nerazzurro.