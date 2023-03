Atalanta, nella trasferta di Cremona tre punti da mettere in saccoccia

Come è possibile essere prudenti sull’esito della trasferta di sabato pomeriggio (inizio alle ore 15) a Cremona contro il fanalino di coda locale? D’accordo che nel calcio a volte le sorprese non mancano, ma c’è un limite proprio a tutto. Tanto per cominciare, al di là della certificata differenza in classifica, a dover scommettere sull’Atalanta è il ricordo della sua ultima prestazione con l’Empoli. Nella gara di prima della sosta per la nazionale la squadra di Gasperini ha convinto in pieno per la ritrovata vitalità intesa nel più ampio senso del termine. Di contro i nerazzurri si troveranno di fronte a sfidanti di basso contenuto tecnico, per di più con una assenza di adrenalina decisamente prevedibile. Viceversa capitan Toloi e compagni potranno giocare sul velluto pure sotto l’aspetto mentale consci di disporre di una superiorità qualitativa priva di alcun paragone. Inoltre allo stadio Zini dovremmo rivedere un Rasmus Hojlund caricato a mille dopo le recenti esibizioni da goleador con la maglia della Danimarca. Senza nulla togliere alla coppia colmbiana Zapata-Muriel che da qui al termine del torneo potrebbero regalarci quel numero di reti di cui sono per il momento debitori. Nota di cronaca: polverizzati in poche ore i 2 mila 436 biglietti messi in prevendita, nel settore ospite, ai tifosi atalantini per assistere alla partita: anche in tal caso gli aspetti favorevoli non mancano affatto.