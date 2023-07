Atalanta, occhi puntati su Ederson e Adopo. Il 12 agosto amichevole contro la Juve

Occhi puntati sugli acciaccati e sul possibile rientro di Zapata in casa Atalanta. Dopo la vittoria nell’amichevole di sabato 29 con il Bournemouth, in Inghilterra, e la domenica di riposo, lunedì 31 luglio i nerazzurri torneranno ad allenarsi a Zingonia in una seduta a porte chiuse nel pomeriggio. Saranno da verificare soprattutto le condizioni di Adopo (trauma distrattivo alla caviglia destra) ed Ederson (trauma distrattivo alla caviglia sinistra) che hanno saltato la trasferta inglese per capire se potranno tornare subito in gruppo, dove è atteso Duván Zapata che sta recuperando dall’infortunio subito nel maggio scorso. Da lunedì il colombiano potrebbe tornare a lavorare con il resto della squadra.