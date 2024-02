Atalanta, oggi il sorteggio: il pericolo è portoghese

L’Atalanta spera di evitare le portoghesi e si augura Qarabag o Sparta Praga : non ci sono squadre impossibili nell’urna di Nyon. Oggi (venerdì 23 febbraio), oltre tre mesi dopo il superamento del girone, i nerazzurri tornano a pensare all’Europa League: alle 12 (con diretta su Dazn, Sky e speciale su Bergamo Tv) scopriranno l’avversaria degli ottavi . Perché ieri è andato in scena il ritorno degli spareggi tra le seconde dei gironi e le retrocesse dalla Champions. La rivale nerazzurra viene da quelle otto partite: non ci sono però otto palline abbinabili a quella dell’Atalanta, ma sei, visto che Milan e Roma sono inaffrontabili, in quanto gli ottavi impediscono i derby. Viceversa potrebbe esserci un replay contro lo Sporting Lisbona già incrociato nel girone: qui non ci sono regole che lo impediscono.

Su sedici squadre in corsa, l’Atalanta sfoglierà una margherita da sei petali: le possibili rivali sono Benfica, Sporting Lisbona, Olympique Marsiglia, Friburgo, Sparta Praga e Qarabag. Fin dalla chiusura della fase a gironi è stato chiaro che non ci sarebbero state squadre impossibili per l’Atalanta al primo turno di eliminazione diretta: la Champions aveva subito disinnescato l’opzione di retrocessioni illustri. I pericoli maggiori sembrano venire dal Portogallo: Benfica e Sporting paiono le squadre più attrezzate. Olympique Marsiglia e Friburgo stanno nel mezzo, Qarabag e Sparta Praga sono i bussolotti da augurarsi. In particolare la squadra azera, per il fatto che sulla carta è inferiore alle altre: non certo per la logistica, visto che la trasferta in Azerbaigian sarebbe la più scomoda, con Baku che dista oltre quattromila chilometri da Bergamo. In quanto a viaggi, Lisbona e Praga sono vie di mezzo, mentre Friburgo e Marsiglia sono facilmente raggiungibili in auto.