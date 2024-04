Atalanta, ora il Verona: dubbio Kolasinac, Lookman e Miranchuk in attacco

Dal Liverpool al Verona, dal giovedì storico ad Anfield al posticipo di lunedì 15 aprile (ore 20,45) al Gewiss Stadium. L’Atalanta non ha tempo di cullarsi sull’impresa contro i Reds in Europa League perché incombe il campionato. Venerdì 12 la squadra è rientrata a Bergamo all’ora di pranzo e si è fermata a Zingonia per l’allenamento pomeridiano a cui non ha partecipato Kolasinac. Il difensore bosniaco è alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore sinistro che lo ha costretto a dare forfait ad Anfield. Le condizioni di Kolasinac verranno valutate sabato 13 ma la sua presenza contro il Verona è in dubbio.