Atalanta, ore di attesa per Djimsiti: probabile il suo forfait contro il Milan

Le condizioni di Berat Djimsiti tengono banco in casa Atalanta in vista della gara di sabato 9 dicembre al Gewiss Stadium (alle 18) contro il Milan. Lunedì 4 a Torino, nel match perso contro i granata, il difensore albanese è uscito al 19’ del primo tempo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Gli accertamenti a cui verrà sottoposto tra mercoledì 6 e giovedì 7 stabiliranno la natura e l’entità dell’infortunio ma al momento sembra improbabile che Djimsiti possa esserci contro il Milan .

Kolasinac potrebbe recuperare

In caso di forfait tornerebbe a risuonare alto l’allarme difesa, vista la contemporanea assenza di Toloi e Palomino e le incerte condizioni di Kolasinac, convocato per la gara contro il Toro ma rimasto in panchina. Il bosniaco potrebbe rientrare accanto a Scalvini ma le sue condizioni saranno più chiare alla ripresa degli allenamenti a Zingonia, mercoledì 6. Certa, in attacco, l’assenza di Scamacca.