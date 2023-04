Atalanta, Orsato dirigerà la gara di sabato 8 al Gewiss Stadium contro il Bologna

Un big col fischietto per una partita da non fallire. Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere Atalanta-Bologna, in programma sabato 8 aprile al Gewiss Stadium (alle 16,30) , appuntamento di rilievo per la classifica e le ambizioni dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini, al momento sesti in classifica con 48 punti, a -2 dal quarto posto condiviso da Inter e Roma. Al Var ci sarà Davide Massa , al centro delle polemiche dopo aver diretto la semifinale d’andata di Coppa Italia Juventus-Inter di martedì 4 aprile.