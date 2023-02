Atalanta, Palomino spera nel recupero: sabato all’Olimpico contro la Lazio

José Luis Palomino e Davide Zappacosta, entrambi alle prese con una lesione al bicipite femorale sinistro, sono gli osservati speciali in casa Atalanta che lunedì 6 febbraio ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di sabato 11 febbraio all’Olimpico (ore 20,45) contro la Lazio. Nei prossimi giorni si capirà se è possibile il ritorno di almeno uno dei due infortunati: c’è qualche speranza soprattutto per l’argentino.