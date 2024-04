Atalanta, un pari che fa male. Ma non c’è tempo, ora testa al Liverpool

L’ amarezza per il pari 2-2 contro il Verona è parecchia, considerando i due gol di vantaggio messi a segno nei primi 45 minuti, giocati alla grande. Ma così è, consolandoci all’idea che non è che in classifica non sia cambiato un granché, grazie anche ai mezzi passi falsi delle altre contendenti Champions. Prima di archiviare il 2-2 di lunedì sera guai a non evidenziare la progressiva evoluzione di Scamacca che dopo aver ritrovato fiducia e forma, non si ferma più. Il gol che ha portato in vantaggio gli atalantini riassume in un unico gesto le sue eccezionali qualità di realizzatore. Con il Verona, poi, è stato anche uomo assist sul raddoppio di Ederson. Una prestazione di spessore sotto tutti i punti di vista.