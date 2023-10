Atalanta, Pasalic candidato titolare col Genoa. Toloi verso la convocazione

Aumentano le chance di rientro di Rafa Toloi. Giovedì 19 ottobre il capitano dell’Atalanta per il terzo giorno di fila si è allenato con la squadra per una parte della seduta e venerdì 20 potrebbe rientrare definitivamente in gruppo. Se così dovesse essere, il difensore nerazzurro potrebbe essere convocato da Gian Piero Gasperini per la gara contro il Genoa, domenica 22 al Gewiss Stadium (ore 18). Nel frattempo giovedì 19 si è allenato a Zingonia anche Juan Musso, rientrato dagli impegni con l’Argentina, ultimo dei nazionali tornati a disposizione di Gasperini.