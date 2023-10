Atalanta, prestazione da big a Empoli con la classifica sempre sorridente

L’Atalanta, giocando da autentica big, non ha dato scampo alla pericolante Empoli. Pure il punteggio di 3-0 è andato di pari passo con l’autorevole passo dei nerazzurri, letteralmente padroni del manto erboso toscano pressoché per l’ intera durata della partita. Subito spazio a Scamacca, autore di una doppietta e di un paio di legni che la dicono lunga, con la gioia di Spalletti che in tribuna gli deve aver riassegnato «d’ufficio» e senza esitazione la maglia azzurra da titolare nei prossimi impegni di qualificazione al campionato europeo. Un’Atalanta concentrata e determinata sin dall’inizio, in grado di sciorinare giocate qualitative a occhi chiusi. Se l’attacco l’ha fatta da protagonista (oltre ai gol diverse occasioni), guai non attribuire altrettanti meriti al reparto arretrato. Atleticamente in palla, la squadra non ha risentito delle scorie accumulate nella sfida di Graz in Europa League. Bravo anche il Gasp, per come ha saggiamente compiuto i cambi in corsa di gara, pensando evidentemente al super confronto interno di sabato 4 novembre con l’Inter. Avanti, perciò, di questa lena godendo intanto della posizione in classifica, figlia di un cammino sicuramente da elogiare. Non dimenticando, poi, i possibili margini di miglioramento del collettivo, di cui lo stesso Gasp è largamente convinto.