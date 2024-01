Atalanta, prezioso il pari con la Roma: adesso sotto col Milan in Coppa Italia

Insomma si è vista sul manto erboso una formazione consapevole di poter dire la sua anche contro contendenti di tecnica certificata. Il punto nella Capitale consente agli atalantini di mantenersi in zona europea in classifica, aspetto tutt’ altro che da sottovalutare. Subito, incombe l’atteso impegno col Milan per i quarti di Coppa Italia, gara in programma mercoledì 10 gennaio (alle ore 21 il pronti via) allo stadio Meazza. È solo il caso di ricordare che la squadra allenata da Pioli, terza in Campionato, è reduce da un eloquente 3-0 in quel di Empoli. Entrambe le sfidanti ci tengono eccome a superare il turno, verdetto che uscirà al termine della gara secca. Prevista una larga partecipazione di sostenitori atalantini.