Atalanta, Retegui giocatore del mese in Serie A. Il 15 novembre allenamento a porte aperte

Sosta per le nazionali con l’Atalanta seconda in campionato, reduce da sette vittorie nelle ultime otto partite tra Serie A e Champions League. Per venerdì 15 novembre, alle 10,30, è stato organizzato un allenamento a porte aperte a Zingonia, congiunto con la formazione under 23. La capienza è limitata fino ad esaurimento dei posti.