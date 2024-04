Atalanta-Roma si giocherà domenica 12 maggio con inizio alle 20.45

Atalanta-Roma, uno dei match clou della 36ª giornata, si giocherà a Bergamo domenica 12 maggio alle 20.45: lo definisce il calendario del turno ufficializzato nel pomeriggio di lunedì 29 aprile dalla Lega di Serie A. In mattinata, la società giallorossa aveva scritto a via Rosellini chiedendo che, in considerazione delle semifinali di ritorno di Europa League che vedranno impegnate le due squadre il 9 maggio la partita si giocasse lunedì 13 maggio. La Roma invocava uguale trattamento per le squadre in corsa per l’Europa e impegnate in tornei Uefa. Una collocazione, quella del lunedì, che avrebbe reso necessario spostare da mercoledì 15 al giovedì 16 maggio la finale di Coppa Italia, tra Atalanta e Juve.