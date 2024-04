Atalanta, con la Salernitana di Colantuono in posticipo lunedì 6 maggio all’Arechi

Nuovo posticipo all’orizzonte per l’Atalanta per il 35° turno di campionato. I nerazzurri giocheranno la gara con la Salernitana all’Arechi lunedì 6 maggio alle 18 (diretta su Dazn) come comunicato martedì 23 aprile dalla Lega Serie A. La gara contro i campani dell’ex Colantuono si colloca in calendario tra l’andata della semifinale di Europa League con il Marsiglia giovedì 2 maggio, in Francia, e la gara di ritorno in programma a Bergamo giovedì 9 maggio. Domenica 28 aprile al Gewiss Stadium (alle 18) è in programma invece la gara contro l’Empoli.