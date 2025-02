Atalanta, Scamacca si ferma ancora: possibile un lungo stop

Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro. Il giocatore è ora in attesa di consulenza specialistica, si teme un lungo stop: nelle prossime ore si deciderà se verrà sottoposto o meno ad operazione chirurgica. Esami anche per Marco Carnesecchi e Sead Kolasinac: per il portiere c’è una lesione di basso grado fasciale dell’adduttore lungo destro (circa una settimana di stop); per il difensore bosniaco è stata evidenziata una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, l’ex Arsenal potrebbe tornare a disposizione a metà febbraio.