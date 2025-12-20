Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 20 Dicembre 2025

Atalanta, sei assenti per la trasferta contro il Genoa. Rientra Sulemana

CALCIO. Palladino dovrà rinunciare a Kossounou, Lookman, Pasalic, Djimsiti, Bellanova e Bakker nella 16esima di Serie A.

Redazione Web
Redazione Web
Kamaldeen Sulemana, di nuovo tra i convocati
Kamaldeen Sulemana, di nuovo tra i convocati
(Foto di Afb)

Bergamo

L’Atalanta scende in campo domenica 21 dicembre alle 20,45 in trasferta contro il Genoa, nella 16esima giornata di Serie A, per dare continuità al successo sul Cagliari e proseguire nel tentativo di rimonta sulla zona coppe europee.

Rientra Sulemana

A Genova Palladino dovrà rinunciare a Kossounou e Lookman, partiti per la Coppa d’Africa, oltre a Pasalic, colpito da un lutto familiare in settimana, e agli infortunati Djimsiti, Bellanova e Bakker. Rientra dopo i problemi fisici Kamaldeen Sulemana. I 20 convocati:

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Hien, Kolasinac, Scalvini.
Esterni: Bernasconi, Zalewski, Zappacosta.
Centrocampisti: Brescianini, de Roon, Ederson, Musah.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Maldini, Samardzic, Scamacca, Sulemana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta
Genoa