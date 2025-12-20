Sport / Bergamo Città
Sabato 20 Dicembre 2025
Atalanta, sei assenti per la trasferta contro il Genoa. Rientra Sulemana
CALCIO. Palladino dovrà rinunciare a Kossounou, Lookman, Pasalic, Djimsiti, Bellanova e Bakker nella 16esima di Serie A.
Bergamo
L’Atalanta scende in campo domenica 21 dicembre alle 20,45 in trasferta contro il Genoa, nella 16esima giornata di Serie A, per dare continuità al successo sul Cagliari e proseguire nel tentativo di rimonta sulla zona coppe europee.
Rientra Sulemana
A Genova Palladino dovrà rinunciare a Kossounou e Lookman, partiti per la Coppa d’Africa, oltre a Pasalic, colpito da un lutto familiare in settimana, e agli infortunati Djimsiti, Bellanova e Bakker. Rientra dopo i problemi fisici Kamaldeen Sulemana. I 20 convocati:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Hien, Kolasinac, Scalvini.
Esterni: Bernasconi, Zalewski, Zappacosta.
Centrocampisti: Brescianini, de Roon, Ederson, Musah.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Maldini, Samardzic, Scamacca, Sulemana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA