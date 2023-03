Atalanta, senza segnare non si vince

Consoliamoci all’idea che il punto conquistato serva a muovere la classifica e che al Gewiss Stadium abbiamo rivisto una formazione concentrata e motivata. È il caso di ribadire che il digiuno di gol, complice anche un paio di interventi del portiere Silvestri, il migliore in campo, non è un problema della singola partita, ma ormai è diventato un fattore quasi strutturale. Si tratta di una questione fondamentale che il Gasp non può prescidere dall’affrontare. Certo, non dobbiamo nemmeno dimenticare che sabato a frapporsi alla rete, c’è stato non solo demerito dei giocatori ma anche una buona dose di sfortuna. Un credito con la sorte che speriamo di recuperare molto presto.