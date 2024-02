Atalanta, per la sfida col Bologna tornano de Roon, Holm e Ruggeri

Dopo la secca sconfitta di mercoledì sera a San Siro contro l’Inter dominatrice del campionato di Serie A, l’Atalanta, è tornata al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia divisa in due gruppi. Chi ha giocato contro l’Inter ha svolto lavoro di scarico, gli altri hanno affrontato una seduta normale. Il calendario però non concede soste: già per domenica 3 marzo è in programma un’altra partita: alle 18, al Gewiss Stadium, arriva il Bologna, squadra rivelazione del campionato e avversaria diretta nella corsa alla Champions League, attualmente quarta con due punti di vantaggio sugli uomini di Gasperini. Il quale in vista del delicatissimo match avrà grande abbondanza di scelta: tutta la rosa è disponibile, ad eccezione del terzo portiere Rossi, fermato da un risentimento al flessore sinistro.