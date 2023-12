Atalanta, si complica il rientro di Toloi contro il Lecce. Kolasinac recuperato

Sead Kolasinac è in gruppo, Rafael Toloi non ancora e le sue chance di recupero per la gara di sabato 30 col Lecce al Gewiss Stadium (ore 12,30) sono in calo. Una conferma e un dubbio per Gian Piero Gasperini alla ripresa degli allenamenti, mercoledì 27 dicembre a Zingonia, dopo il riposo a Natale e a Santo Stefano. Contro il Lecce Gasperini dovrebbe ritrovare Kolasinac, titolare contro il Bologna dopo i problemi al polpaccio sinistro e alla caviglia ma sostituito a poco meno di un quarto d’ora dal termine dopo aver avvertito dolore. Il difensore bosniaco si è allenato con la squadra e dovrebbe essere in campo dal 1’ contro i salentini.